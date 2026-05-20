Рютте: НАТО следит за учениями России по подготовке и применению ядерных сил

Москва20 мая Вести.Североатлантический альянс следит за учениями России по подготовке и применению ядерных сил. Об этом в ходе пресс-конференции заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Соответствующие учения проводятся с 19 по 21 мая.

Что касается этих учений, конечно, мы следим за этим, мы мониторим, что происходит сказал Рютте

Ранее в Министерстве обороны России заявили, что с 19 по 21 мая Вооруженные силы РФ проводят учения по подготовке и применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии. По данным ведомства, в них примут участие ракетные войска стратегического назначения, Северный и Тихоокеанский флоты, командование дальней авиации, а также часть сил Ленинградского и Центрального военных округов.

Сообщалось также, что во время учений будут отработаны вопросы совместной подготовки и применения ядерного оружия, размещенного в Белоруссии.

Всего к учениям привлекут 64 тысячи человек, 200 ракетных установок, 86 кораблей и подлодок.