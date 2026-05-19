В Белоруссии пройдут учения по отработке вопросов подготовки и применения ЯО

Москва19 мая Вести.В ходе учений будут отработаны вопросы совместной подготовки и применения ядерного оружия, размещенного на территории Белоруссии. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

По данным ведомства, в период с 19 по 21 мая в российской армии проводится учение, предполагающее подготовку и применение ядерных сил в условиях угрозы агрессии.

В ходе учения будут отработаны вопросы совместной подготовки и применения ядерного оружия, размещенного на территории Республики Беларусь следует из заявления

В Минобороны уточнили, что к учениям привлекут более 64 тысяч личного состава, свыше 7800 единиц вооружения, военной и специальной техники, в том числе более 200 ракетных пусковых установок, более 140 летательных аппаратов, 73 надводных корабля и 13 подводных лодок.

18 мая в белорусском Минобороны заявили, что в Белоруссии началась тренировка воинских частей боевого применения ядерного оружия и ядерного обеспечения. Как сообщалось, целью мероприятия стало повышение готовности армии к применению современных средств поражения, в том числе специальных боеприпасов.