Москва18 маяВести.Тренировка воинских частей боевого применения ядерного оружия и ядерного обеспечения началась в Белоруссии в понедельник. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны республики.
Мероприятие проводится под руководством начальника Генерального штаба вооруженных сил Белоруссии и направлено на повышение готовности армии к применению современных средств поражения, включая специальные боеприпасы. В тренировке задействованы подразделения ракетных войск и авиации.
Основной упор будет сделан на отработку вопросов скрытности, перемещения на значительные расстояния, проведения расчетов для применения сил и средствговорится в сообщении
В ходе учений совместно с российской стороной планируется отработать вопросы доставки ядерных боеприпасов и подготовки их к применению.
В Минобороны Белоруссии подчеркнули, что тренировка носит плановый характер в рамках Союзного государства, не направлена против третьих стран и не представляет угрозы региональной безопасности.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал к подготовке к возможным боевым действиям на территории страны. Он поручил оценить готовность вооруженных сил к отражению агрессии.