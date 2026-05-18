Минобороны Белоруссии сообщило о старте плановой ядерной тренировки с РФ

Москва18 мая Вести.Тренировка воинских частей боевого применения ядерного оружия и ядерного обеспечения началась в Белоруссии в понедельник. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны республики.

Мероприятие проводится под руководством начальника Генерального штаба вооруженных сил Белоруссии и направлено на повышение готовности армии к применению современных средств поражения, включая специальные боеприпасы. В тренировке задействованы подразделения ракетных войск и авиации.

Основной упор будет сделан на отработку вопросов скрытности, перемещения на значительные расстояния, проведения расчетов для применения сил и средств говорится в сообщении

В ходе учений совместно с российской стороной планируется отработать вопросы доставки ядерных боеприпасов и подготовки их к применению.

В Минобороны Белоруссии подчеркнули, что тренировка носит плановый характер в рамках Союзного государства, не направлена против третьих стран и не представляет угрозы региональной безопасности.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал к подготовке к возможным боевым действиям на территории страны. Он поручил оценить готовность вооруженных сил к отражению агрессии.