В Белоруссии заявили, что отслеживают ситуацию на южной границе Политик Гигин: в Белоруссии способны обеспечить безопасность южных границ

Москва19 апр Вести.У Белоруссии есть возможности сохранить безопасность южных границ, заявил в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" депутат Палаты представителей Национального собрания Белоруссии Вадим Гигин.

У нас проводятся достаточные действия, чтобы обеспечить безопасность южных границ, у нас внимательно отслеживаются процессы, которые проходят на сопредельной территории. У нас также выстроено взаимодействие с нашим союзником - Российской Федерацией. Недавно проводилась и проводится до сих пор внезапная проверка войск, в том числе на южной границе. И она осуществляется без утаивания каких-то недостатков, об этом президент прямо сказал на большом совещании с офицерским составом нашей страны. Поэтому безопасность Беларуси у нас в должной мере обеспечена заявил Гигин

Он подчеркнул, что благодаря союзу с РФ республика получила мощное вооружение, в частности, ракетный комплекс "Орешник".

[Получили] и целый ряд других инструментов, которых нет ни у одной страны, сравнимой с нами по территории сказал он

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна готовится к войне, но при этом категорически выступает против нее.