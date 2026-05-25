Москва25 мая Вести.За последние годы Белоруссия сделала скачок в военной сфере, ее армия способна ответить на любую угрозу и противостоять любому противнику. Об этом заявил в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" депутат палаты представителей Национального собрания Белоруссии Вадим Гигин.

По его словам, до 2020-2022 года страна делала ставку на оборонительное оружие, пока не пополнила свой арсенал благодаря помощи со стороны России.

По поводу обороны. До двадцатого-двадцать второго года, если вы посмотрите структуру вооружений нашей армии, белорусской армии, это было в основном вооружение оборонительное. Мы делали ставку, например, если говорить о ракетном вооружении, на ПВО. Да, у нас появился ПЛНС совместная с китайцами разработка, но тем не менее, в основном это была очень сильная по тем временам система ПВО рассказал он

По его словам, начиная с 2022 ударные возможности республики выросли кратно благодаря предоставлению Россией комплексов "Искандер", С-400, и другого вооружения. В настоящее время Белоруссия может ответить на любую агрессию и причинить серьезный ущерб любому противнику.

Оборона — это не сидение в окопе и не ожидание..., когда они ударят по Осиповичу, Минску, Ляховичам или еще где-то. У нас не будет игры в пинг-понг. Просто западники должны понять…, что ударные возможности белорусских вооруженных сил выросли кратно... Фактически, в ответ на любую угрозу, мы можем нанести противнику на европейском континенте, любому противнику, в любой конфигурации его вооруженных сил, в любой концентрации абсолютно невосполнимый ущерб добавил он

Ранее научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН Дмитрий Стефанович заявил о впечатляющем масштабе совместных ядерных учений России и Белоруссии. Особенно он отметил количество задействованных в маневрах стратегических подводных лодок.