В Белоруссии заявили о готовности сдерживать любые провокации Киева Депутат рассказал о военном потенциале Белоруссии для ответа на провокации Киева

Москва27 мая Вести.Белоруссия имеет достаточный военный потенциал для того, чтобы нейтрализовать любую атаку со стороны Киева или стран НАТО, рассказал депутат палаты представителей Национального собрания Белоруссии Вадим Гигин в интервью ИС "Вести".

Политик отметил, что Белоруссия является ценным игроком на международной арене, а также важным посредником между Россией и Украиной, что не нравится Киеву. По словам Гигина, Белоруссия сможет противостоять любым провокациям со стороны киевского режима.

[Президент Белоруссии] Александр Григорьевич [Лукашенко] дал ясно понять, тех, вооруженных сил, которые у нас есть на южной границе, для сдерживания, отслеживания ситуации достаточно… Беларусь кратно нарастила силы, у нас есть и "Орешник", и тактическое ядерное оружие… Это и есть наш главный ответ. Мы не собираемся выстраивать никакую линию фронта и мутузиться туда-сюда будь то киевский режим или натовцы. У нас есть ударные возможности, которые позволяют обнулить любое их численное превосходство сказал депутат

Он рассказал, что конфронтация Белоруссии и Украины началась еще в 2020 году, когда глава киевского режима Владимир Зеленский приходя к власти обещал выстраивать дружественные отношения, а в итоге Киев стал "одним из самых опасных террористических антибелорусских направлений".

Как только началась специальная военная операция, очень жестко стали действовать, оскорбили нашего посла, захватили железнодорожников. До сих пор железнодорожные вагоны, захваченные белорусские, находятся на Украине. Захватили наших дальнобойщиков, пришлось проводить небольшую специальную операцию, чтобы их освободить. То есть эти открытые террористические шаги предпринимаются уже давно подчеркнул Вадим Гигин

По словам депутата белорусского парламента, республика уже давно ведет активное сотрудничество с теми странами, которые могут оказать в том числе военную поддержку.

Сейчас в графике нашего президента очень много событий, связанных с военными. Проходила тренировка ядерных сил. Постоянно идут доклады военных. Президент осматривает новые виды техники, которые поступают на вооружение. Идет реорганизация наших вооруженных сил. Создаются воинские части, которые призваны повысить обороноспособность нашей страны… Да, мы опираемся на помощь нашей братской России. Здесь очень важен опыт специальной военной операции. И вы знаете те очень плотные контакты, которые существуют в этой связи. Но и сотрудничество с Китаем, и с КНДР отметил политик

Ранее в командовании Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины заявили, что Киев определил 500 целей на территории Белоруссии для потенциальных ударов в случае вступления Минска в украинский конфликт.

Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович в интервью ИС "Вести" рассказал, что военные в республике отражают сотни транзитных пролетов украинских беспилотных летательных аппаратов, идущих в сторону России.