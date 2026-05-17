Москва17 мая Вести.Заявления украинских чиновников об угрозе со стороны Белоруссии являются провокацией и попыткой втянуть Минск в конфликт. Об этом заявил белорусский депутат Олег Гайдукевич на видео, опубликованном в его Telegram-канале.

Депутат напомнил о звучащих в последнее время с Украины словах о "втором фронте", который якобы готова открыть Белоруссия, и отметил, что все они сделаны "неспроста".

Очевидно, что Белоруссия никакой второй фронт открывать не собирается. Если Белоруссию втянуть в военный конфликт, то втянется вся Европа. То есть для Киева это сценарий, как продлить войну подчеркнул Гайдукевич

Он указал, что война для киевского режима – это деньги и власть, и "терять это все никто не хочет". Поэтому все заявления, звучащие со стороны украинских чиновников, делаются с целью "любой ценой продлить войну и финансирование".

Украине следует наладить отношения с Белоруссией и Россией, поскольку это единственный для Киева путь к миру, уверен Гайдукевич.

Ранее бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пригрозил Белоруссии масштабный ответным ударом в случае возможного нападения.