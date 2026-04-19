Москва19 апр Вести.Угрозы главы киевского режима Владимира Зеленского в адрес Белоруссии несостоятельны. Об этом заявил в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" депутат Палаты представителей Национального собрания Белоруссии Вадим Гигин.

По его мнению, нынешние заявления Зеленского несут исключительно пропагандистский эффект.

Зеленский в последнее время проводит сугубо пропагандистскую кампанию… Украина постепенно с первых полос уходит. А он прямо заявляет, что должен быть в центре внимания. Поэтому он из кожи вон лезет, чтобы каким-то образом к себе это внимание привлечь заявил Гигин

Политик отмечает, что главу киевского режима очевидно беспокоит возросшая роль Белоруссии в урегулировании ситуации по Украине.

Все его угрозы несостоятельны и носят пропагандистский эффект. На самом деле это попытка элемента давления, попытка находиться в центре внимания. Его крайне беспокоит возросшая роль Беларуси в возможных переговорах вокруг Украины, особенно учитывая то, что наш президент фактически напрямую разговаривает с американцами. И особенно в свете того, что идет интенсификация этого процесса. Ему все это крайне не нравится сказал он

На днях Зеленский обратился к руководству Белоруссии, напомнив о событиях в Венесуэле. По его словам, властям Белоруссии надо удержаться "от ошибок".