В Белоруссии заявили о попытке Киева подорвать дипломатическую роль страны Белорусский депутат: Киев хочет подорвать роль Минска в урегулировании конфликта

Москва28 мая Вести.Украина стремится подорвать дипломатическую роль Белоруссии, которая выросла в рамках усилий по разрешению конфликта. Об этом заявил ИС "Вести" депутат палаты представителей Национального собрания Белоруссии Вадим Гигин.

Он обратил внимание, что Белоруссия пользуется доверием президента США Дональда Трампа. По словам парламентария, Киев хочет подорвать это доверие, направляя угрозы Минску и заявляя, что якобы Вооруженные силы России могут использовать республику для наступления.

Это попытка торпедировать роль Беларуси, очевидно возросшую в дипломатических усилиях вокруг украинского кризиса. Мы видим, что Беларусь, которая является союзником России, в то же время сумела заручиться значительным доверием Трампа, я бы даже сказал окружением Трампа. Я напомню, что Беларусь - одна из немногих стран, по которым назначен спецпосланник президента Трампа, это Джон Коул сказал Гигин

В мае риторика Киева по отношению к Минску стала резко агрессивной. Владимир Зеленский пригрозил атаковать правительство республики, а также отдал приказ возводить оборонительные сооружения на границе.