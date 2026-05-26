JW: Запад не поверил заявлениям Зеленского о намерении Минска напасть на Киев

Москва26 мая Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский заявляет о якобы готовящемся нападении со стороны Белоруссии, не предоставляя никаких доказательств, пишет немецкий журнал Junge Welt.

При этом украинские пограничники заявляют, что в приграничных районах нет какой-либо подготовки к нападению, отмечает журнал.

Зеленский подогревает напряженность, предупреждая о якобы новом нападении России на Киев, которое, по его словам, может произойти из Белоруссии. Зеленский не предоставил никаких доказательств своих заявлений подчеркивает Junge Welt

Между тем украинские СМИ сообщили, что слова Зеленского о Белоруссии могут стать предлогом для того, чтобы развязать боевые действия против Минска.

Глава МИД Белоруссии Максим Рыженков отметил, что накачка Киева оружием не способствует мирному урегулированию конфликта. Запад начал лучше понимать позицию Минска по Украине, в том числе благодаря разговорам президента Белоруссии Александра Лукашенко с западными политиками, заявил Рыженков.