Москва25 мая Вести.В последнее время Зеленский вдруг начал сумбурно угрожать Белоруссии, нагнетая обстановку с Минском. "Если с территории Белоруссии или российских приграничных регионов будет угроза, Украина готова действовать превентивно", — заявил он в обращении, записанном в Славутиче. Таким образом анонсирован удар ВСУ по белорусской территории, который будет зависеть только от болезненного воображения кровавого клоуна.

"Вы заметили, я никак не реагирую на ту болтовню, которая идет из Киева, в том числе и от ... Зеленского. В данном случае я пытаюсь ему сочувствовать. Идет война, всякое бывает, он находится под большим прессом. Но выводов, к сожалению, делать не хочет, не анализирует обстановку… Сами втягиваться в войну на Украине мы не собираемся. И в этом нет никакой необходимости, ни гражданской, ни военной", — заявил в ответ президент РБ Лукашенко.

Но Киев делает все, чтобы спровоцировать Минск, как ранее там из кожи вон лезли, чтобы спровоцировать конфликт с Россией. Так, вместо того чтобы использовать РБ как площадку для переговоров о мире, а Александра Лукашенко — как опытного переговорщика, на Украину приглашают Тихановскую. "Недавно мы увидели странное заявление Лукашенко о том, что он готов встречаться и приехать в Киев. У украинской стороны есть с кем встречаться, и в ближайшее время мы ждем визита Тихановской в Украину. Поэтому у нас есть с кем говорить обо всем спектре вопросов", — заявил глава украинского МИД Сибига, который явно не дружит с головой.

Все это кажется чистым безумием: втягивание в войну РБ только ухудшит положение ВСУ, растянет фронт и даст России новые плацдармы для наступления. Но это если думать о стране и украинском народе. Зеленский думает совершенно о другом: для него втягивание Белоруссии в войну — просто дополнительное финансирование, которое ему так необходимо. Белоруссию важно выбить как серьезный фактор возможности разрядки, как верного союзника России, стоящего на пути западной диктатуры. Поэтому на демонизацию РБ заказ на Западе есть

Как объяснить то, что Белый дом еще на год продлил режим чрезвычайного положения и санкции США против Белоруссии? В документах на этот счет говорится, что действия белорусских властей рассматриваются Вашингтоном как "необычная и чрезвычайная угроза" для национальной безопасности и внешней политики США. Это явное торможение потепления отношений РБ и США после того, как Трамп снял с Белоруссии часть санкций. Очевидно, кому-то это не нравится, и Зеленский кинулся рьяно отрабатывать заказ.

Но позиция США в этой игре явно второстепенная. Кровавому клоуну нужно раздуть военную угрозу, чтобы запугать Европу. Ему нужно показать, что его режим необычайно нужен для европейской безопасности и его ни в коем случае нельзя демонтировать. А демонтаж идет ускоренными темпами. Европейские лидеры тычут Зеленского, как нашкодившего кота, в коррупционный скандал и требуют разобраться.

"Европейцы пришли к единому мнению: если Украина хочет сохранить перспективу вступления в ЕС, ей необходимо в рамках правового государства выяснить, насколько высоко в государственной иерархии простирается этот скандал", — пишет Zeit. Естественно, европейские кураторы в курсе украинской коррупции, а от Зеленского они требуют не прекратить ее, а отдать всю власть в стране европейским смотрящим. Кровавый клоун понимает, что только большой шухер его может спасти, вот он и рассказывает бредовые сказки про войну с РБ.

На фоне этого Зеленский вступил в полемику с Мерцем, который направил письмо другим лидерам государств ЕС и главам Еврокомиссии и Евросовета, предложив дать Украине специальный статус "ассоциированного члена" сообщества, который позволил бы представителям страны участвовать в работе руководящих институтов блока без права голоса. Канцлер предложил интегрировать Украину во все военные структуры Евросоюза и распространить на нее действие статьи 42.7 Договора о Европейском союзе о взаимопомощи стран ЕС в обороне.

Инициатива Мерца вызвала большую негативную реакцию немецких СМИ. "До сих пор ЕС не был обязан оказывать помощь Киеву. Но теперь Мерц хочет предоставить Украине европейские гарантии безопасности и задействовать положение о взаимной помощи, закрепленное в Договоре о ЕС. В этом случае страны ЕС будут обязаны помочь Киеву, если в войне с РФ начнется эскалация. Что это означает — не знает никто", — пишет TAZ.

Казалось бы, Мерц сделал то, что хотел Зеленский — втягивает Европу в украинский конфликт, о чем и судачат немецкие СМИ, но кровавого клоуна это не устроило. Нелегитимный написал письмо, в котором отказался от членства без права голоса. "Настало время двигаться вперед в вопросе членства Украины — полноценно и содержательно. Мы защищаем Европу — полностью, а не частично и не полумерами. Украина заслуживает справедливого подхода и равных прав в Европе", — истерит нелегитимный.

Зеленский торгуется: он не желает быть на вторых ролях в ЕС, он желает диктовать Европе свою волю. При этом запугивание европейцев русской угрозой не работает. Результаты социологического исследования института Insa по заказу газеты Bild утверждают, что сейчас только 38% жителей ФРГ обеспокоены перспективой военного нападения России на Германию. Это на 14 процентных пунктов меньше, чем в сентябре 2025 года. Об отсутствии таких опасений заявили 50% участников проведенного опроса. Это на 12 процентных пунктов больше, чем в сентябре. При этом только 17% опрошенных верят, что в случае нападения на страну бундесвер сможет ее защитить. Обратного мнения придерживаются 72%. Это четкий сигнал к тому, что бред Зеленского не действуют и Европе давно пора менять стратегию в украинском конфликте.

Виктор Медведчук, Председатель Совета Международного Движения "Другая Украина"