Москва13 мая Вести.Атака на Зеленского с разных сторон была весьма предсказуема. Вопрос вручения Ермаку подозрения был вопросом времени, ведь кровавый клоун предает всех, кто помогал ему выкарабкаться на вершину власти. Ермак, тот еще супчик, вместо того чтобы понять, с кем он связался, попытался сохранить свою властную вертикаль, за что и поплатился.

11 мая 2026 года антикоррупционные органы Украины объявили, что разоблачили организованную группу, "причастную к легализации 460 миллионов гривен на элитном строительстве под Киевом". Одним из участников группы ведомства назвали Ермака.

Опубликованные вчера новые пленки по делу "Мидас" касаются в основном трех ключевых фигурантов дела — самого Ермака (отмеченного как R2), бывшего вице-премьера Чернышова (R4, Че Гевара) и близкого к Зеленскому бизнесмена Тимура Миндича (R3, Карлсон). Они обсуждают детали строительства четырех элитных домов — сроки работ, финансирование, дизайн, отделку. По версии следствия, группа отмыла почти 9 миллионов долларов украденных через коррупционные схемы (в частности, в энергетике) средств, чтобы оплатить стройку пишет "Страна.ua"

Координировали процесс застройки Чернышов и Миндич, а также их подчиненные. Также на "пленках" всплывает Ермак, который лично обсуждает с дизайнером будущий особняк. При этом в расследовании НАБУ сказано, что заказчиков строительства было больше: планировалось построить по дому на каждого участника "Династии". Они обозначены как персоны R1, R2, R3 и R4 — причем это обозначения самих фигурантов дела в их личных разговорах.

Журналисты делают вывод, что под R1 скрывается Зеленский. И именно он потребовал во время начала СВО в марте 2022 года ускорить строительство коттеджей. Получается, что коррупционные деньги отмывались строительством коттеджей, и Зеленский не просто знал об этом, но и руководил этим процессом, даже когда начались военные действия. Как видим, призрак золотого унитаза не покидает украинскую власть, кто бы туда ни пришел. Но одно дело ублажать себя дворцами, когда строятся стадионы и страна принимает Чемпионат Европы по футболу 2012 года, а другое дело — строить себе "хатынки" во время войны, которую сам и спровоцировал, увлекшись отмыванием денег.

Параллельно по рейтингам кровавого клоуна ударило интервью его бывшего пресс-секретаря Юлии Мендель Такеру Карлсону, где она заявила, что ее бывший начальник — "одно из главных препятствий на пути к миру".

Зеленский — это зло. Просто скрытое. Перед камерой он играет роль такого, знаете, плюшевого мишки, но, когда камера выключается, он превращается в гризли и уничтожает людей рыдает Мендель в жилетку американскому журналисту, сообщая, что для кровавого клоуна люди просто расходный материал

Экс-пресс-секретарь считает Зеленского главным украинским коррупционером, который не брезгует воровать у обездоленных пенсионеров.

Когда мы говорим об этих бедных пенсионерах и знаем, что именно Зеленский утверждает схемы отмывания денег, то разве можно считать его невиновным? обращается к зрителям Карлсона Мендель

Дальше — больше. Бывшая соратница нелегитимного (а она подтверждает, что он нелегитимный) поведала, что тот обманул президента РФ Владимира Путина в 2019 году во время встречи в Париже.

Я была на его встрече с Владимиром Путиным в 2019 году в Париже. Немногие об этом знают, но он тогда провел приватный разговор с Путиным. Он пообещал ему, что Украина никогда не вступит в НАТО разоблачает кровавого клоуна Мендель

Она считает, что тот "продвигает невыполнимую программу и рисует ее как условие мира". Мендель рассказала, как Зеленский требовал от своих пиарщиков внедрить геббельсовскую пропаганду. Для адекватных украинцев это не новость, она давно внедрена в украинские СМИ и управляется с Банковой, но для Карлсона это был шок, поскольку в свое время он не верил в обвинения в нацизме нелегитимного, считал это преувеличением, к которому часто прибегают в политической полемике. И тут оказывается, что не было не только преувеличения, а, наоборот, нацистская сущность кровавого клоуна еще недостаточно раскрыта.

Важнейшим заявлением Мендель было то, что Зеленский никакого мира не хочет, а будет продолжать войну, поскольку только это удержит его у власти. А далее был призыв скорее закончить конфликт, что полностью соответствует нынешней политике администрации Трампа. Мендель сложно заподозрить в симпатиях к России, эта чисто американская креатура, подсунутая Зеленскому, но потом снятая с шахматной доски британским лобби.

Все это дало основания полагать, что Вашингтон, наконец, начал сливать Зеленского. Если это так, то у Трампа очень мало времени, нужно действовать решительно. Но, во-первых, американский лидер не показал способности довести до конца хоть что-то, а, во-вторых, рычагов реализации может не хватить. Украина сейчас находится под влиянием Европы больше, чем США. Но дело в том, что атаку на Ермака, в деле которого не может уже не фигурировать Зеленский, явно организовали не в Вашингтоне. В Брюсселе кровавым клоуном раздражены еще больше, чем американцы. По данным Politico, отношения ЕС — Украина находятся "на самой низкой точке за все время войны". Издание пишет, что европейские союзники все чаще раздражены жесткой риторикой Зеленского и его манерой общения с партнерами. В ЕС раздражены требованиями Киева ускорить вступление Украины в Евросоюз и отказом обсуждать постепенную интеграцию.

Зеленский и многие другие украинцы действительно считают, что они воюют не только за Украину, но и за всю Европу и Запад. Поэтому нет необходимости быть кому-то благодарными или сдерживать свои требования заявил Politico американский эксперт, ранее консультировавший Киев

Проще говоря, европейцам надоел шантаж нелегитимного, и его явно требуется приструнить. Отсюда и удар контролируемых европейцами антикоррупционных структур по Ермаку, и освещение этого в грантовых СМИ.

Поэтому, когда эксперты гадают, кто же ударил по Зеленскому — США или Европа, следует понимать, что ударили обе стороны, и кровавый клоун попал в клещи. Американцы и европейцы преследуют совершенно разные цели, что говорит о разворачивании сразу двух противоположных сценариев. Американский сценарий понятен — убрать Зеленского и заключить мир, что даст Трампу необходимые очки для выборов, которые состоятся осенью этого года. То есть это сценарий мира. Насколько он вероятен? Для этого нужно сформировать некую "партию мира", которая уберет Зеленского и вступит в активные переговоры с Москвой, которые окончатся соглашением. Такой партии на горизонте нет: кровавый клоун постарался, чтобы на Украине ее не то, что создавать, о ней говорить было страшно. Поэтому в Киеве спокойно воспринимают выпады Мендель, считая их для себя неопасными.

Европейский сценарий заключается в том, чтобы отобрать у Зеленского всю власть и управлять страной через назначенных в Европе лиц. То есть и Зеленский остается, и война продолжается. Это сценарий продолжения войны. Насколько он вероятен? Больше, чем американский. Европейцам некуда спешить, а кровавому клоуну некуда отступать: он уже сдал всех, кто с ним был во власти, и сдаст всех, на кого укажут. При этом партия войны на Украине у власти, и для нее кровавый клоун, лишенный рычагов управления, совершенно не опасен.

Теперь Зеленского будут продолжать "подогревать на медленном огне", списывая на него все неудачи войны. Европе очень нужно объяснить, куда девались сотни миллиардов евро на войну, и формируется следующее объяснение: "Мы бы Россию победили, но этот коррупционер и нацист испортил нам такой перспективный план". Это значит, что кровавого клоуна все равно ждет незавидная участь, но несколько позже, когда Европа в войну наиграется. Других вариантов у него нет.

Виктор Медведчук, председатель Совета Международного Движения "Другая Украина"