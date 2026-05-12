Москва12 мая Вести.На Украине, по мнению военного политолога, доцента кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александра Перенджиева, идет скоординированная информационная кампания, направленная против Владимира Зеленского. Эксперт в беседе с NEWS.ru NEWS.ruзаявил, что совпадение по времени ряда резонансных публикаций и заявлений в адрес главы киевского режима и его окружения выглядит не случайным.

Перенджиев обратил внимание на то, что почти одновременно вышло интервью бывшего пресс-секретаря Зеленского Юлии Мендель американскому журналисту Такеру Карлсону, а также появились сообщения о предъявлении обвинений Андрею Ермаку, экс-главе офиса Зеленского. По его словам, это указывает на организованный характер происходящего.

Думаю, это организованная кампания заявил он

Политолог полагает, что целью этой кампании может быть не только возможное отстранение Зеленского от власти, но и создание для него менее благоприятных условий на будущих президентских выборах. По его оценке, после завершения конфликта на Украине могут пройти выборы нового главы государства, и нынешние информационные атаки призваны помешать Зеленскому участвовать в них или победить.

Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило, что Высший антикоррупционный суд страны принял решение об аресте недвижимости в элитном поселке Козин под Киевом по делу Ермака. Эти объекты, как утверждается, имеют значение для расследования финансовой деятельности бывшего руководителя офиса Зеленского.

В то же время Мендель в беседе с Карлсоном резко раскритиковала своего бывшего руководителя. Она назвала его главным препятствием для мирного урегулирования и заявила, что у него якобы есть эмоциональная нестабильность, а также проблемы с наркотическими веществами и женщинами.