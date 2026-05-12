Москва12 маяВести.Бывший пресс-секретарь главы киевского режима Владимира Зеленского Юлия Мендель внесена в базу экстремистского украинского сайта "Миротворец", следует из данных ресурса.
Данные обнародованы на сайте во вторник, 12 мая. Мендель обвиняют в распространении "российской пропаганды" и призывах к капитуляции Украины.
Ранее Мендель в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону отметила, что Зеленскому все равно на людей, его волнует сохранение власти. Она также предположила, что у него может быть умственное расстройство.