Бывший пресс-секретарь Зеленского попала в "Миротворец" после интервью Карлсону Бывшего пресс-секретаря Зеленского Юлию Мендель внесли в базу "Миротворца"

Москва12 мая Вести.Бывший пресс-секретарь главы киевского режима Владимира Зеленского Юлия Мендель внесена в базу экстремистского украинского сайта "Миротворец", следует из данных ресурса.

Данные обнародованы на сайте во вторник, 12 мая. Мендель обвиняют в распространении "российской пропаганды" и призывах к капитуляции Украины.

Ранее Мендель в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону отметила, что Зеленскому все равно на людей, его волнует сохранение власти. Она также предположила, что у него может быть умственное расстройство.