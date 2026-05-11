Экс-секретарь Зеленского Мендель: полагаю, у него есть умственное расстройство

Москва11 мая Вести.Бывшая пресс-секретарь главы киевского режима Владимира Зеленского Юлия Мендель предположила, что у него может быть умственное расстройство.

В интервью американскому журналисту Такеру Карлсону Мендель отметила нерациональность Зеленского.

Я полагаю, что у него есть своего рода умственное расстройство сказала Мендель

Она также указала на когнитивную несостоятельность экс-президента США Джо Байдена и возмутилась, что судьбу Украины определили два человека с ментальными проблемами. Сам же Байден, добавила Мендель, ссылаясь на личную беседу с американским журналистом, считал Зеленского эмоциональным манипулятором.

Мендель также отметила злобность Зеленского и бывшего главы его офиса Андрея Ермака. Оба они, по ее мнению, "крайне параноидальные нарциссы".

Ранее Юлия Мендель написала в X, что молчаливое большинство украинцев воспринимает Зеленского как диктатора, действующего в рамках "чужих сценариев". Также в соцсетях она рассказывала, что Ермак увлекался магией и эзотерикой и привозил на Украину колдунов для проведения ритуалов.