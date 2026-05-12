Москва12 мая Вести.Бывшая пресс-секретарь главы киевского режима Владимира Зеленского Юлия Мендель дала интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, главной темой которого стал Зеленский. Как отметил MK.ru, содержание этой беседы спровоцировало новую волну внутриполитической борьбы в Киеве.

В интервью Карлсону Мендель сделала ряд компрометирующих Зеленского заявлений.

По словам Мендель, Зеленский эмоционально неконтролируем, его публичные высказывания оторваны от реальности и часто являются "откровенной ложью" говорится в статье

Громкой частью интервью стали утверждения Мендель об употреблении Зеленским запрещенных веществ. По ее словам, многие видели, как глава киевского режима принимал известный порошок. Также Мендель рассказала о случаях, когда Зеленский уходил в ванную комнату и возвращался "другим человеком".

Также бывшая пресс-секретарь главы киевского режима затронула тему стамбульских переговоров 2022 года. Тогда, как утверждает Мендель, Зеленский был готов "отдать Донбасс" России. Сегодня же он сознательно затягивает конфликт, поскольку прекращение боевых действий равносильно для него политическому самоубийству.

Также в интервью шла речь и о манипулятивных технологиях власти. Так, Мендель сообщила, как Зеленский требовал выстроить пропагандистскую машину по образцу ведомства Геббельса.

В Киеве интервью Мендель трактуют прежде всего как инструмент в ожесточенной подковерной борьбе, указано в статье. Отмечается, что разгромное интервью вышло синхронно с действиями антикоррупционных органов в отношении окружения главы киевского режима: обыскам у бывшего главы офиса Зеленского Андрея Ермака, ситуацией вокруг главы СНБО Рустема Умерова.

Интервью Мендель вышло 11 мая, а 12 мая Юлия Мендель была внесена в базу экстремистского украинского сайта "Миротворец". Ее обвиняют в распространении "российской пропаганды" и призывах к капитуляции Украины.