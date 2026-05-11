Мендель: Киев согласился отдать Донбасс на переговорах в 2022 году в Стамбуле

Москва11 мая Вести.Бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель утверждает, что Украина на переговорах с Россией в Стамбуле в 2022 году была готова "отдать Донбасс".

Об этом она заявила в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, при этом не раскрывая, от кого именно получила такие данные.

Я разговаривала с людьми, которые представляли Украину на переговорах в Стамбуле в 2022 году​​​.... И мне подробно объяснили, что они согласились на все. Более того, что очень важно, они сказали, что Зеленский лично согласился отдать Донбасс сказала Мендель

По ее словам, Зеленский согласился "отдать территорию", так как это означало бы конец конфликта.

А теперь он стоит перед многомиллионной аудиторией и говорит: "Я не могу отдать Донбасс". Видите, он непоследователен. Он все время меняет позиции заключила она

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что переговоры по урегулированию украинского конфликта будут стоять "на одном и том же месте" до тех пор, пока Киев не выведет формирования ВСУ из Донбасса.