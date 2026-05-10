Переговоры по Украине застрянут без вывода ВСУ из Донбасса, заявил Ушаков Ушаков: без вывода ВСУ из Донбасса переговоры застрянут

Москва10 мая Вести.Переговоры по украинскому урегулированию застрянут без вывода Киевом формирований ВСУ из Донбасса, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков Павлу Зарубину для ИС "Вести".

Отвечая на вопрос, касающийся вывода украинских войск из Донбасса, Ушаков отметил, что по итогам прошедших раундов переговоров стало очевидно, что одна сторона должна сделать важный шаг и только тогда появится перспектива для дальнейших решений.