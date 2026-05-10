Москва10 маяВести.Переговоры по украинскому урегулированию застрянут без вывода Киевом формирований ВСУ из Донбасса, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков Павлу Зарубину для ИС "Вести".
Отвечая на вопрос, касающийся вывода украинских войск из Донбасса, Ушаков отметил, что по итогам прошедших раундов переговоров стало очевидно, что одна сторона должна сделать важный шаг и только тогда появится перспектива для дальнейших решений.
Пока она не сделает этот шаг, можно проводить еще несколько раундов, десятки раундов, но мы будем на одном и том же месте, понимаете? Вот в чем делосказал помощник президента РФ