Ушаков: Киев при поддержке Европы отказывается выводить войска из Донбасса

Москва10 мая Вести.Украина при поддержке Европы отказывается пойти на разумный шаг и вывести свои войска с территории Донбасса. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков Павлу Зарубину для информационной службы "Вести".

Пока при поддержке европейцев [украинцы] отказываются пойти на разумный шаг. По крайней мере отказываются даже начать обсуждение этого шага сказал Ушаков

Ранее пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков опроверг сообщения о якобы установленных Россией сроках для вывода ВСУ с территории Донбасса.