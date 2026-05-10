Ушаков: перспектива для урегулирования появится после вывода ВСУ из Донбасса

Москва10 мая Вести.Перспектива для новых шагов по украинскому урегулированию появится с выводом ВСУ из Донбасса, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков Павлу Зарубину для ИС "Вести".

Ушаков, отвечая на вопрос о его словах про бессмысленность переговоров по Украине, пока ее войска не будут выведены из Донбасса, напомнил о результатах прошедших переговорных раундов.

Пришли просто к такой ситуации, когда ясно, что одна сторона должна сделать важный шаг, после чего открывается перспектива для других шагов сказал Ушаков

Помощник российского лидера добавил, что без этого шага могут пройти "десятки раундов", но дело будет стоять на одном месте.