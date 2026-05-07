Ушаков: украинская сторона знает, что нужно для мира, все зависит от Киева

Ушаков: украинская сторона понимает, что нужно сделать для урегулирования Ушаков: украинская сторона знает, что нужно для мира, все зависит от Киева

Москва7 мая Вести.Переговорщикам украинской стороны известны шаги, которые нужно предпринять для достижения мирного урегулирования, но их выполнение зависит от политического руководства Киева. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

В беседе с журналистами он пояснил, что если соответствующие решения будут реализованы Киевом, то боевые действия будут приостановлены.

Были использованы все возможности и усилия, чтобы украинскую команду убедить в необходимости принятия этого шага, и украинские переговорщики это прекрасно понимают​​​. Они также понимают, что все зависит от решения их политического руководства сказал Ушаков

Он также добавил, что реализация обозначенных шагов позволит открыть дорогу серьезному обсуждению долгосрочного урегулирования конфликта.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил надежду, что дипломатическая активность на треке переговоров по Украине скоро повысится.