Москва7 маяВести.Переговорщикам украинской стороны известны шаги, которые нужно предпринять для достижения мирного урегулирования, но их выполнение зависит от политического руководства Киева. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

В беседе с журналистами он пояснил, что если соответствующие решения будут реализованы Киевом, то боевые действия будут приостановлены.

Были использованы все возможности и усилия, чтобы украинскую команду убедить в необходимости принятия этого шага, и украинские переговорщики это прекрасно понимают​​​. Они также понимают, что все зависит от решения их политического руководства

сказал Ушаков

Он также добавил, что реализация обозначенных шагов позволит открыть дорогу серьезному обсуждению долгосрочного урегулирования конфликта.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил надежду, что дипломатическая активность на треке переговоров по Украине скоро повысится.