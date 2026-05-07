Москва7 маяВести.Переговорщикам украинской стороны известны шаги, которые нужно предпринять для достижения мирного урегулирования, но их выполнение зависит от политического руководства Киева. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
В беседе с журналистами он пояснил, что если соответствующие решения будут реализованы Киевом, то боевые действия будут приостановлены.
Были использованы все возможности и усилия, чтобы украинскую команду убедить в необходимости принятия этого шага, и украинские переговорщики это прекрасно понимают. Они также понимают, что все зависит от решения их политического руководствасказал Ушаков
Он также добавил, что реализация обозначенных шагов позволит открыть дорогу серьезному обсуждению долгосрочного урегулирования конфликта.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил надежду, что дипломатическая активность на треке переговоров по Украине скоро повысится.