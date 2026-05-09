Ушаков: пока непонятно, когда могут возобновиться переговоры с Киевом

Москва9 мая Вести.На данный момент непонятно, когда могут возобновиться переговоры с Киевом по урегулированию конфликта. Об этом ИС "Вести" заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Он также отметил, что представители киевского режима знают, какие действия должны быть предприняты для успешного продолжения переговоров.

Но когда, еще непонятно. Ну, понятно, что каждая сторона должна сделать перед следующим раундом переговоров. Каждая сторона, я имею в первую очередь, конечно, украинская сторона. И она знает, что нужно сделать для того, чтобы следующий раунд был успешным сказал помощник президента РФ

Ранее Юрий Ушаков усомнился, что глава российского государства Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп встретятся в Китае.