Ушаков усомнился в возможности встречи Путина и Трампа в КНР

Москва9 мая Вести.Помощник президента России Юрий Ушаков в беседе с журналистами усомнился, что глава российского государства Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп встретятся в Китае.

Так он ответил на вопрос, считает ли реальной подобную встречу в ближайшее время.

По-моему, нереально сказал Ушаков

Ранее Ушаков заявил, что РФ активно готовит государственный визит Владимира Путина в Китай. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков пообещал, что о сроках визита Путина сообщат своевременно.

В то же время планируется, что президент США Дональд Трамп посетит Китай 14-15 мая для переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином.