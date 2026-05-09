Москва9 маяВести.Помощник президента России Юрий Ушаков в беседе с журналистами усомнился, что глава российского государства Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп встретятся в Китае.
Так он ответил на вопрос, считает ли реальной подобную встречу в ближайшее время.
По-моему, нереальносказал Ушаков
Ранее Ушаков заявил, что РФ активно готовит государственный визит Владимира Путина в Китай. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков пообещал, что о сроках визита Путина сообщат своевременно.
В то же время планируется, что президент США Дональд Трамп посетит Китай 14-15 мая для переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином.