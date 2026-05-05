Трамп не верит, что союзники по НАТО поддержат США в случае конфликта с Китаем

Трамп усомнился, что НАТО придет на помощь США в случае войны с Китаем Трамп не верит, что союзники по НАТО поддержат США в случае конфликта с Китаем

Москва5 мая Вести.Союзники США по НАТО вряд ли поддержат американскую сторону, если та вступит в военный конфликт с Китаем. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Salem News.

С таким утверждением американский лидер выступил в преддверии его визита в Пекин, который должен состояться 14-15 мая.

Глава Белого дома подчеркнул, что у него хорошие отношения с председателем КНР Си Цзиньпином, с ним он собирается провести переговоры в китайской столице. При этом Трамп порассуждал на тему возможного конфликта США и Китая.

Если у нас когда-либо случится это самое "большое столкновение" или что-то еще масштабнее, я не верю, что они (союзники по НАТО – прим. ред.) будут рядом с нами сказал президент США

Ранее политолог Юрий Светов рассказал, чего ждать от грядущих переговоров Трампа и Си Цзиньпина.