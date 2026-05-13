Трамп назвал США и Китай ведущими супердержавами в мире

Собравшийся в Китай Трамп не стал упоминать Россию в числе супердержав Трамп назвал США и Китай ведущими супердержавами в мире

Москва13 мая Вести.США и Китай занимают позиции ведущих мировых супердержав, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

Соответствующий комментарий глава Белого дома сделал во время беседы с представителями прессы.

Мы (США – прим. ред.) и Китай — две мировые супердержавы цитирует Трампа телеканал C-Span

Государственный визит американского лидера в Китай пройдет с 13 по 15 мая, подтвердили ранее в МИД КНР.

Участники саммита обсудят ряд важных тем, включая поставки американского вооружения Тайваню. Агентство Reuters, сообщало, что в разговоре с китайским коллегой Си Цзиньпином Трамп также может затронуть вопросы, связанные с Россией и Ираном.

В свою очередь, помощник президента РФ по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков 7 мая рассказал об активной подготовке к визиту Владимира Путина в Китай.

В Кремле при этом отметили, что считают маловероятной возможность встречи российского и американского президентов в Пекине.