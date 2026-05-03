Визит Дональда Трампа в КНР пройдет 14-15 мая, несмотря на ситуацию в Иране

Минфин США подтвердил даты визита Дональда Трампа в Пекин Визит Дональда Трампа в КНР пройдет 14-15 мая, несмотря на ситуацию в Иране

Москва3 мая Вести.Президент США Дональд Трамп намерен придерживаться графика своей международной поездки и посетить Китай 14-15 мая. Об этом сообщил глава американского министерства финансов Скотт Бессент.

Данный визит станет первой встречей Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином после переноса первоначальных сроков, которые планировались на период с 31 марта по 2 апреля из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке.

В интервью телеканалу Fox News Бессент ответил на вопрос о возможной задержке поездки в случае, если США все еще будут в состоянии войны с Ираном

Насколько я знаю, он не собирается переносить встречу заверил министр

Уверенности Белому дому придает тот факт, что 2 мая Дональд Трамп в официальном письме конгрессу уже сообщил "о завершении боевых действий с Ираном".