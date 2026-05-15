Трамп пообещал впечатлить Си Цзиньпина, когда тот приедет в сентябре в США

Москва15 мая Вести.Американский президент Дональд Трамп пообещал, что при ответном визите председателя КНР Си Цзиньпина в сентябре США постараются его впечатлить.

По словам Трампа, председатель КНР приедет в США "примерно 24 сентября".

Мы выложимся полностью, и, надеюсь, вы уедете очень впечатленным, как я очень впечатлен Китаем заявил американский лидер на переговорах с Си Цзиньпином в Пекине, его слова приводит РИА Новости



Трамп поблагодарил китайскую сторону за прием и назвал дни в Пекине "действительно отличными".

Трамп с 13 по 15 мая находится в Китае с визитом. Американский лидер отмечал, что Китай намерен инвестировать сотни миллиардов долларов в США, также Пекин согласился покупать американскую нефть.