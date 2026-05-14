Трамп пригласил Си Цзиньпина посетить США в сентябре

Москва14 мая Вести.Американский лидер Дональд Трамп, который сейчас находится в Китае, пригласил лидера КНР Си Цзиньпина посетить с визитом Соединенные Штаты в сентябре.

Соответствующее заявление глава Белого дома сделал во время торжественного банкета в Доме народных собраний, его слова приводит ТАСС. Трамп сказал Си Цзиньпину, что еще раз благодарит его за "прекрасный прием".

И сегодня вечером для меня большая честь пригласить вас и госпожу Пэн (первая леди Китая Пэн Лиюань. – Прим. ред.) посетить нас в Белом доме 24 сентября сказал Трамп

Он добавил, что с нетерпением ждет этой встречи.

Трамп, его жена Мелания и некоторые ключевые фигуры администрации США прибыли в Китай 13 мая. Американский лидер будет находиться в КНР по 15 мая.