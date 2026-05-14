Политолог раскрыл значение рукопожатия лидеров США и Китая Политолог Дубравский: Трамп уступил лидеру КНР в рукопожатии ради диалога

Москва14 мая Вести.Американский лидер Дональд Трамп осознанно уступил председателю КНР Си Цзиньпину в рукопожатии, чтобы достичь успеха в диалоге с китайским коллегой. Такое мнение выразил в комментарии NEWS.ru политолог-американист Павел Дубравский.

14 мая Си Цзиньпин не позволил Трампу перехватить инициативу во время приветственного рукопожатия в Пекине. Американский лидер попытался притянуть руку китайского коллеги к себе, однако тот удержал ладонь в нейтральном положении. Само приветствие продолжалось 14 секунд.

По словам эксперта Дубравского, рукопожатие президента США "давно стало нарицательным". Дубравский полагает, что только два политика смогли грамотно парировать – российский президент Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон.

По мнению политолога, сегодня к ним добавился и лидер Китая.

Трамп — переговорщик старой школы, олдскульщик. Для него язык тела важен так же, как и условия сделки выразил свое мнение политолог

Дубравский также считает, что нежелание Трампа вызвать ухудшение в конфликте с Китаем из-за рукопожатия – нормальное решение для тяжелых переговоров.

В настоящее время Трамп, его жена Мелания и ключевые члены администрации США находятся в Китае с визитом. Визит Трампа продлится по 15 мая.