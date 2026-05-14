Москва14 мая Вести.Президент США Дональд Трамп рассчитывал прилететь в Пекин в роли победителя, но затянувшееся противостояние с Ираном поставило его совсем в другие рамки, диктовать свои условия Китаю он сейчас не может. Это отразилось на тоне встречи, рассказал корреспондент ИС "Вести" Александр Балицкий, находящийся в Пекине, где проходят переговоры лидеров.

По его словам, главу США встретили подчеркнуто вежливо и максимально уважительно.

Подчеркнуто вежливое обращение, максимально уважительное отношение. И так вот, как все время подчеркивал сегодня глава КНР [Си Цзиньпин] на двусторонней встрече, и Пекин, и Вашингтон вместе должны осознавать свою ответственность перед миром, который сегодня и без того трясет Ближний Восток, цены на нефть. И вот тут как раз и встает вопрос о ситуации вокруг Ирана и в Ормузском проливе... И прилетел в Пекин Трамп в том числе с целью уговорить китайского лидера повлиять на Тегеран. Китай, понятно, тоже теряет из-за блокады Ормузского пролива миллиарды. Так что очень непростые, конечно, ожидаются сегодня переговоры. Традиционно у Пекина и Вашингтона разные взгляды, но настрой сегодня вполне примирительный, хотя и обозначил Китай еще до этой встречи красные линии, которые Трампу советовали не переходить. В первую очередь, это тайваньский вопрос и вопрос поставок на остров американского оружия, что Пекин считает категорически неприемлемым. Посмотрим, откажется ли от этих поставок Трамп. Но, как он сегодня сам заявил, договариваться все-таки нужно, так что разрядка какая-никакая в отношениях двух стран уже есть рассказал Балицкий

Ранее политолог-американист Малек Дудаков заявил, что президент США Дональд Трамп давно планировал визит в Китай, где он мог бы предстать как победитель Ирана и человек, контролирующий ближневосточные нефтяные потоки, однако эти ожидания не оправдались, и он прибыл в Китай с позиции просящего.