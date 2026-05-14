Политолог Дудаков объяснил, зачем Трамп полетел в Китай Американист Дудаков: Трамп де-факто приехал в Китай с позиции просящего

Москва14 мая Вести.Президент США Дональд Трамп давно планировал визит в Китай, где он мог бы предстать как победитель Ирана и человек, контролирующий ближневосточные нефтяные потоки, однако эти ожидания не оправдались, и он прибыл в Китай с позиции просящего. Такое мнение в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" высказал политолог-американист Малек Дудаков.

По его мнению, президент США приехал в Китай, не имея козырей на руках.

Трамп хотел бы приехать в Китай покорителем Ирана. Человеком, который имеет все козыри на руках, который контролирует нефтяные потоки из Ормузского пролива. А де-факто он приезжает в позиции просящего. Что нужно Трампу? Понятно, если мы берем чисто экономический аспект, то это - уговорить Китай возобновить закупки американских энергоносителей: углеводороды, нефть и газ, особенно сжиженный газ, от чего китайцы в прошлом году отказались. И, наверное, самое главное - закупать американскую агропродукцию, потому что фермерские хозяйства испытывают, мягко говоря, сложности. Удобрения в цене выросли, дизель вырос в цене, там многие хозяйства разоряются, а еще и китайский рынок они потеряли в прошлом году рассказал Дудаков

При этом, отмечает политолог, США не имеют в своем арсенале значимых предложений для китайской стороны.

А Китаю что может предложить Америка? ... Разменять нефть на редкоземельные металлы уже не получается, история с Тайванем - это отдельный момент, поэтому главный момент связан с приездом большой корпоративной делегации. Инвестиции будут предлагать Китаю считает Дудаков

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп 13 мая вечером прибыл с визитом в Пекин. Это первый за девять лет визит президента США в КНР.

Он также заявил, что намерен попросить председателя КНР Си Цзиньпина расширить возможности для работы американских компаний на китайском рынке.