Дудаков о возможных итогах визита Трампа в Китай: ничего существенного не будет

Политолог Дудаков дал прогноз по итогам переговоров Трампа в Китае Дудаков о возможных итогах визита Трампа в Китай: ничего существенного не будет

Москва14 мая Вести.В связи со стремительным развитием Китая во всех областях экономики, президенту США Дональду Трампу особо нечего предложить Китаю, поэтому и результаты его визита будут носить более чем скромный характер. Такое мнение в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" высказал политолог-американист Малек Дудаков.

По его мнению, возможно, по отдельным сегментам экономики и удастся достигнуть каких-то соглашений, но их вряд ли можно будет назвать существенными.

В сфере ИИ Китай тоже активно развивается, договориться будет сложно, потому что конкуренция очень жесткая. Поэтому тут тоже подвижек не будет. Но по каким-то конкретным отдельным моментам в экономике, возможно, соглашения мы увидим, но вряд ли нечто более существенное. Но Трамп из этого будет, конечно, представлять некую большую, грандиозную победу своей администрации, потому что ему нужно что-то показывать заявил Дудаков

Ранее политолог объяснил цель визита Дональда Трампа в Китай.