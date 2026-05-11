"Прорыва не будет": эксперт оценил предстоящие переговоры Трампа и Си Цзиньпина Политолог Светов: не стоит ждать прорыва от визита Трампа в Китай

Москва11 мая Вести.Не стоит ждать прорыва в отношениях США и Китая после визита президента США Дональда Трампа в Китай и переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином. Такое мнение выразил политолог Юрий Светов в эфире "Соловьёв Live", сообщает ИС "Вести".

Эксперт обратил внимание на то, что американский лидер благожелательно высказывается о предстоящих переговорах с Си Цзиньпином, но в то же время продолжает вводить новые санкции против Китая.

Разговор про пошлины идет вовсю. Появились обвинения в сторону Китая, что он поставляет разведданные и оружие Ирану, хотя вопрос: а почему не поставлять? Твои друзья, господин Трамп, поставляют Украине оружие и разведданные. Да ты и сам этим грешишь. Вам можно, а Китаю нельзя. Поэтому переговоры будут трудными, но как бы то ни было объемы торговли между Китаем и Соединенными Штатами заставляют их считаться друг с другом отметил Светов

По мнению политолога, Китай также может убедить США пойти на уступки в соглашении с Ираном. Однако на прорыв в отношениях между странами по итогам переговоров рассчитывать не стоит, считает Светов.

Прорыва не будет. Могут быть какие-то взаимные уступки. Как Трамп выкатил Китаю гигантские пошлины, Китай в ответ им по редкоземам стукнули, потом ушли от максимальных требований, но все-таки какие-то пошлины появились. Поэтому прорыва не будет. Но выторговать каждая из сторон что-то для себя может сказал эксперт

13-15 мая президент США посетит КНР с госвизитом, сообщили в МИД Китая. По данным агентства Reuters, Трамп намерен обсудить Россию и Иран.