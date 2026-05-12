Богданов: Трамп посетит Китай в ранге человека, сидящего на шпагате Журналист Богданов: Трамп едет в КНР в ранге человека, сидящего на шпагате

Москва12 мая Вести.Президент США Дональд Трамп, вопреки своему желанию, едет в КНР не как победитель, урегулировавший иранский конфликт, а в куда более сложной ситуации. Такое мнение озвучил журналист Валентин Богданов в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести".

Он обратил внимание, что визит Трампа связан с контрактом на поставку самолетов Boeing, и предположил, что Китай, обладающий многовековым опытом дипломатического искусства, наверняка донесет ключевые посылы США публично.

Китай, конечно, это образец выдержки и дипломатического искусства, за ними века и века. Но тем не менее все, что надо, и какие надо месседжи наверняка появятся в публичном пространстве, и мы много чего интересного узнаем заявил Богданов

Он также предположил, что визит американского лидера не сулит прорывов и может сопровождаться неоднозначными эпизодами.

На самом деле этот визит проходит совершенно не так, как Трамп себе это представлял. Он, конечно, хотел бы поехать уже в ранге человека, который урегулировал иранский конфликт, называть себя победителем. А сейчас он едет в ранге человека, который находится на шпагате резюмировал журналист

Ранее Трамп рассказал, какие темы обсудит с председателем КНР Си Цзиньпином в ходе визита в Китай. Встреча двух лидеров состоится 13-15 мая.