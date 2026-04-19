Эксперт Луконин: Трамп может отказаться от визита в КНР из-за ситуации с Ираном

Москва19 апр Вести.Президент США Дональд Трамп может изменить планы по поводу визита в КНР в связи с ситуацией в Иране. Об этом ИС "Вести" заявил заведующий сектором экономики и политики Китая ИМЭМО РАН имени Примакова Сергей Луконин.

По его мнению, изначально операция США в отношении Ирана могла быть нацелена на усиление позиций Вашингтона в торговых переговорах с Пекином.

Думаю, что [президент США Дональд] Трамп своим молниеносным ударом по Ирану хотел, конечно, поехать на переговоры в Пекин с очередной победой, сказать, мол, я контролирую пролив и доставку более 40% энергоносителей в вашу страну. И тем самым выбить еще лучшие условия для договоренности, которую предварительно они достигли в Париже на переговорах между двумя торговыми делегациями. Но вот не задалось. Сейчас стоит вопрос о том, поедет ли он вообще в Китай или не поедет, потому что отмены визита нет указал эксперт

Луконин не исключил, что встреча лидеров США и Китая может состояться не на территории Китая, а в ином формате.

[Ему] можно, не посещая Китай сейчас, например, встретиться на полях саммита АТЭС, либо на полях саммита "Группы двадцати" и там провести двустороннюю встречу [с Си Цзиньпином], и, видимо, попытаться еще о чем-то договориться сказал он

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что официальный визит Трампа в Китай состоится 14 и 15 мая.