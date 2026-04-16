Триумф не состоялся: позиции США ухудшились перед визитом Трампа в Китай Эксперт Кортунов: переговорные позиции США с Китаем ухудшились

Москва16 апр Вести.Переговорные позиции США перед предстоящим визитом американского президента Дональда Трампа в Китай ухудшились. Такое мнение ИС "Вести" высказал политолог-международник, эксперт международного клуба "Валдай" Андрей Кортунов.

Встреча [Дональда] Трампа и Си Цзиньпина планировалась на середину марта. Тогда, по всей видимости, в Вашингтоне считали, что американцам удастся быстро расправиться с Ираном и Трамп поедет в Пекин в роли военного триумфатора, что вынудит Китай пойти на существенные уступки по спорным вопросам. Но сейчас мы видим, что такой триумф не состоялся, а сама поездка-перенесена. Пока говорят о середине мая. И понятно, что переговорные позиции Соединенных Штатов существенно ухудшились сказал эксперт

По оценке Кортунова, Вашингтон будет избегать любых действий, которые могли бы привести к осложнению двусторонних отношений и затруднить переговоры между США и КНР.

Скорее всего, мы не увидим явных провокаций в отношении китайских танкеров или иных действий КНР в акватории Индийского, Тихого океанов добавил он

Ранее аналитики Bloomberg заявили, что перенос встречи президента США Дональда Трампа с лидером КНР Си Цзиньпином создает почву для обострения отношений между Соединенными Штатами и Китаем.