Трамп заявил, что хочет как можно скорее закончить конфликт на Ближнем Востоке

Москва16 апр Вести.Президент США Дональд Трамп хочет добиться заключения соглашения с Ираном усилением давления на исламскую республику. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

Как отмечается, американский лидер на ужине с королем Нидерландов Виллемом-Александром и его супругой королевой Максимой сообщил, что хочет как можно скорее закончить конфликт на Ближнем Востоке.

Единственный способ вернуть Тегеран за стол переговоров, объяснил Трамп своим королевским гостям и голландским чиновникам на ужине в Белом доме, - это усилить давление говорится в материале

Как подчеркивает издание, правительство Нидерландов ранее отказалось помочь Трампу с блокадой иранских портов. При этом сам американский лидер заявил своим помощникам, что он не против сохранения морской блокады Ирана.

Между тем Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило, что американские Военно-морские силы с понедельника, 13 апреля, заставили десять судов, связанных с Ираном, изменить курс.