Москва29 апр Вести.Президент США Дональд Трамп поручил своим помощникам подготовиться к затяжной блокаде Исламской Республики Иран. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на американских чиновников.

Отмечается, что американский лидер посчитал возобновление бомбардировок иранской территории или выход из конфликта более рискованными сценариями.

На недавних встречах … Трамп решил продолжить оказывать давление на экономику Ирана и экспорт нефти, препятствуя судоходству в иранские порты и из них говорится в материале

Ранее Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке сообщило, что в иранском морском порту Чах-Бахар скопилось более 20 судов из-за американской блокады.

Между тем Трамп заявил, что снятие блокады может произойти при значимых "позитивных сдвигах" в переговорах между Вашингтоном и Тегераном. При этом он отметил, что никуда не торопится в вопросе заключения сделки с Исламской Республикой.