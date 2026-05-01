Трамп начал закрытое совещание с разведкой по ситуации с Ираном Трамп начал совещание с разведкой на фоне неопределенности с Ираном

Москва1 мая Вести.Президент США Дональд Трамп в пятницу начал совещание с представителями разведки на фоне неопределенности действий в части операции против Ирана, следует из его расписания.

Как сообщает РИА Новости, совещание состоится при продолжающейся паузе в боевых действиях и американской морской блокаде Ирана​​​. Сам Трамп уверял, что "блокада работает куда эффективнее, чем бомбардировки". А президент Ирана Масуд Пезешкиан, напротив, отмечал, что морская блокада США представляет собой угрозу для всего мира.

Как сообщает Reuters, Трамп должен в пятницу завершить войну с Ираном или убедить Конгресс в необходимости ее продления, но, скорее всего, этот срок истечет, не изменив ход конфликта.

Конфликт с Ираном начался 28 февраля, когда Израиль и США начали авиаудары. Трамп официально уведомил Конгресс о конфликте 48 часов спустя, запустив 60-дневный отсчет времени, который заканчивается 1 мая.

В соответствии с Законом о военных полномочиях 1973 года президент может вести военные действия только в течение 60 дней, после чего прекращает их, обращаясь в Конгресс за разрешением или запрашивая 30-дневное продление.