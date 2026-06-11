Трамп на фоне новых ударов США по Ирану проведет закрытое совещание с разведкой

Трамп проведет закрытый брифинг с разведкой Трамп на фоне новых ударов США по Ирану проведет закрытое совещание с разведкой

Москва11 июн Вести.Президент США Дональд Трамп на фоне новых ударов Соединенных Штатов по Ирану проведет закрытый брифинг с разведкой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на предварительное расписание главы Белого дома.

Совещание, как отмечается, состоится 11 июня в 18.00 по московскому времени.

Трамп 10 июня заявил, что Штаты собираются возобновить атаки на Исламскую Республику после того, как над Ормузским проливом был сбит американский вертолет AH-64 Apache. Позднее в Центральном командовании ВС США (CENTCOM) подтвердили нанесение дополнительных ударов по Ирану.

Тегеран в качестве ответа на повторные удары США принял решение о полном прекращении судоходства через Ормузский пролив.