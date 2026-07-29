Трамп на фоне ударов США по Ираку проведет закрытое совещание с разведкой

Трамп проведет закрытый брифинг с разведкой после ударов по Ираку Трамп на фоне ударов США по Ираку проведет закрытое совещание с разведкой

Москва29 июл Вести.Президент США Дональд Трамп заслушает 29 июля доклад разведки по итогам ударов США и Саудовской Аравии по Ираку в рамках продолжающейся военной операции против Ирана, сообщает РИА Новости со ссылкой на обнародованное Белым домом расписание работы Трампа.

Трамп проведет в Белом доме закрытый брифинг с представителями разведки в 11​​​.00 по местному времени.

Между тем Центральное командование ВС США (CENTCOM) обвинило Тегеран в ракетном ударе по американским войскам на Ближнем Востоке. В ответ США совместно с Саудовской Аравией нанесли точечные удары по якобы "связанным с Ираном террористам в Ираке".

Трамп заявил 28 июля, что если Вашингтон не сможет договориться с Тегераном по ядерной программе, то США "довольно скоро" нанесут удар по подземной базе, которая якобы скрыта в горе Пикакс в Иране.