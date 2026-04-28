Reuters: Трамп столкнулся с давлением из-за конфликта на Ближнем Востоке

Reuters: давление на Трампа усиливается из-за операции против Ирана Reuters: Трамп столкнулся с давлением из-за конфликта на Ближнем Востоке

Москва28 апр Вести.Президент США Дональд Трамп столкнулся с мощным давлением относительно завершения операции против Ирана. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

Отмечается, что американская разведка изучает, как Тегеран отреагирует, если американский лидер объявит об односторонней победе США в конфликте на Ближнем Востоке.

Быстрая деэскалация могла бы ослабить политическое давление на президента, даже если бы это привело к усилению влияния Ирана говорится в материале

Агентство со ссылкой на собеседника из Белого дома подчеркивает, что на Трампа оказывается огромное "внутреннее давление" с требованием прекращения конфликта.

Ранее сам американский лидер заявил, что война с Ираном "скоро закончится". По словам Трампа, Соединенные Штаты проделали "отличную работу".