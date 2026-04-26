Трамп пообещал, что война с Ираном скоро закончится Трамп уверен, что иранский конфликт скоро разрешится

Москва26 апр Вести.Президент США Дональд Трамп в эфире телеканала Fox News заявил, что конфликт США и Израиля с Ираном в скором времени закончится.

Американский лидер подчеркнул: он по-прежнему считает недопустимым появление у Ирана ядерного оружия.

Мы проделали отличную работу. Война с Ираном скоро закончится, и мы одержим безоговорочную победу заявил Трамп

Президент США также заявил, что у Ирана остается около 3 дней до того, как его нефтяная инфраструктура "взорвется".

Ранее политолог-американист Малек Дудаков заявил, что Трамп оказался в тупиковой ситуации в конфликте с Ираном, поскольку Исламская Республика не торопится принимать невыгодные для себя условия на переговорах.

До этого президент Ирана Масуд Пезешкиан сообщил, что Тегеран не возобновит диалог с Вашингтоном, пока тот оказывает на Иран давление, посылает ему угрозы и сохраняет блокаду Ормузского пролива.