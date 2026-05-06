Москва6 маяВести.Соединенные Штаты пойдут на смягчение санкционного режима в отношении Ирана в случае урегулирования конфликта. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.
При этом он пообещал продолжение атак военных объектов на территории Ирана в случае отказа Тегерана от предложения.
Если мы заключим эту сделку, мы смягчим санкции в отношении Ирана и так далеесказал американский лидер в интервью PBS
По информации Axios, Вашингтон ожидает от Тегерана ответа по нескольким ключевым вопросам разрешения конфликта в ближайшие 48 часов.
Война на Ближнем Востоке началась в конце февраля 2026 года, когда США при поддержке Израиля напали на Иран.