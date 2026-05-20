Москва20 маяВести.США не намерены смягчать санкции против Ирана, пока Вашингтон и Тегеран не подпишут соглашение. Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп во время общения с журналистами.
Он прокомментировал появившиеся в СМИ сообщения, что США якобы готовы приостановить действие санкций на время переговоров сторон.
Я не буду этого делать, пока они не подпишут соглашение… Мы ничего не предлагалисказал Трамп
Глава Белого дома отметил, что США могут вновь избрать военный путь в случае, если Тегеран не пойдет на сделку. Американский лидер также указал, что Иран уже лишился большей части своих вооруженных сил.