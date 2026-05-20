США могут пойти военным путем, если Иран не подпишет соглашение, заявил Трамп

Москва20 мая Вести.Если Тегеран не подпишет мирное соглашение, Вашингтон решит вопрос военными методами, заявил президент США Дональд Трамп.

В ходе выпускной церемонии в академии Береговой охраны США американский лидер указал, что Иран уже потерял большую часть своих вооруженных сил, в том числе флот и военную авиацию.

Вопрос заключается только в том, пойдем ли мы и завершим это дело, или они подпишут мирное соглашение сказал он

Ранее телеканал Al Arabiya сообщил, что очередной раунд переговоров между Ираном и США состоится в Исламабаде в конце мая.