Трамп заявил о готовности США действовать при "неправильных ответах" Ирана Трамп: США ожидают от Ирана абсолютно верные ответы, иначе готовы действовать

Москва21 мая Вести.Ирану следует принять устраивающее американскую сторону решение по поводу возможного мирного соглашения, заявил президент США Дональд Трамп.

Он подчеркнул, что в случае отказа Вашингтон готов предпринять решительные шаги.

Мы должны получить абсолютно верные ответы. Они должны быть на 100% положительными. Если это произойдет, то мы сэкономим много времени, сил и жизней отметил Трамп, которого цитирует ТАСС

Глава американского государства охарактеризовал текущее состояние переговоров с Тегераном как "пограничное".

Если мы не получим нужного ответа, все будет развиваться стремительно. Мы готовы действовать добавил политик

До этого американский лидер уже говорил, что Соединенные Штаты могут возобновить военную операцию против Исламской Республики, если она не пойдет на сделку.

Оценивая возможности Тегерана к дальнейшему сопротивлению, Трамп утверждал, что Иран уже лишился большей части своих вооруженных сил.

20 мая глава Белого дома заявил, что США не будут смягчать антииранские санкции, пока Вашингтон и Тегеран не подпишут мирное соглашение.