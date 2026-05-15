Трамп пригрозил уничтожить Иран, если Тегеран не заключит сделку с США Трамп: Иран либо заключит сделку с США, либо будет уничтожен

Москва15 мая Вести.Тегеран и Вашингтон должны заключить сделку, иначе США уничтожат Иран, заявил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News.

США могли бы еще несколько недель вести боевые действия против Ирана, и тогда "все бы закончилось", отметил Трамп.

Они могут заключить сделку или будут уничтожены. Я не хочу этого делать отметил Трамп

Комментируя военную операцию США против Ирана, Трамп заявил, что "продолжение следует".

Тем временем министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что Тель-Авив допускает возможность возобновления военной операции против Ирана и готов к этому.