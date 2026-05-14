В Израиле выразили готовность возобновить военную операцию против Ирана Глава Минобороны Израиля допустил скоро возобновление операции против Ирана

Москва14 мая Вести.Израиль допускает возможность возобновления военной операции против Ирана и готов к этому, заявил министр обороны страны Исраэль Кац. Слова министра цитирует государственная телерадиокомпания Kan.

Наша (Израиля - прим. ред.) миссия в Иране не завершена, мы готовы к тому, что в ближайшее время нам потребуется действовать сказал он

Ранее о возобновлении широкомасштабной операции против Ирана сообщал начальник Генштаба Армии обороны Израиля Эяль Замир. По словам военного, на иранской территории находится ряд целей, по которым израильская армия готова нанести удары.