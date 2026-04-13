Москва13 апр Вести.Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) готовится к возобновлению боевых действий против Ирана на фоне "провала переговоров" Тегерана и Вашингтона в Исламабаде. Об этом сообщает газета The Times of Israel на основе данных, предположительно, скоординированной утечки информации со стороны израильских силовиков.

Уточняется, что 12 апреля портал Ynet сообщил, что начальник генштаба ЦАХАЛ генерал-лейтенант Эяль Замир дал указание военным перейти в "повышенное состояние готовности" и ожидать возобновления боевых действий с Ираном. Также, по информации 13-ого телеканала, уровень боевой готовности ЦАХАЛ был "значительно" повышен. После этого уже 12-й телеканал без указания источников сообщил, что израильская армия не только работает над возобновлением конфликта с Ираном, но и готовится к потенциальному внезапному нападению исламской республики на Израиль.

Телерадиокомпания Kan, в свою очередь, со ссылкой на "высокопоставленного представителя Министерства обороны" проинформировала, что Израиль якобы заинтересован в возобновлении войны против Ирана, поскольку конфликт завершился "слишком рано, без достаточного давления на Иран по ядерной проблеме и баллистическим ракетам".

Сообщения о подготовке появились менее чем через неделю после вступления в силу двухнедельного перемирия, достигнутого при посредничестве Пакистана, и менее чем через сутки после того, как переговоры в Исламабаде между США и Ираном не привели к соглашению об окончательном прекращении войны на Ближнем Востоке сказано в публикации

Как заявил исполнительный вице-президент Института ответственного госуправления им. Куинси в Вашингтоне Трита Парси, Израиль не прекратит борьбу с Ираном, но она примет иную форму.

При этом ранее телеканал Press TV сообщил, что Иран выйдет из переговорного процесса с Соединенными Штатами, если Израиль возобновит удары по территории Ливана.